Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей областной столицы призывают быть внимательнее к здоровью и регулярно проходить плановые медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, чтобы предупредить или уменьшить вероятность развития заболеваний, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, гражданам, достигшим 18 лет, профилактические медицинские осмотры рекомендовано проходить каждый год. Если возраст делится на три, значит наступил год диспансеризации. Пациентам от 18 лет комплекс медицинских мероприятий проводится раз в три года. После 40 лет проходить обследование можно ежегодно.
Диспансеризация позволяет своевременно выявить наличие факторов риска, связанных с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические, диабетические и другими неинфекционными патологиями. Это помогает предотвратить их развитие и принять меры для сохранения здоровья в оптимальном состоянии.
На первом этапе в рамках диспансеризации пациент проходит анкетирование на наличие хронических заболеваний и отягощенной наследственности, антропометрию и определение индекса массы тела, измерение артериального давления, клинико-лабораторные анализы, в том числе исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию, электрокардиографию и уточнение сердечно-сосудистого риска, маммография (для женщин старше 40 лет или по показаниям), осмотр и консультация терапевта. Врачи подчеркивают, что регулярное диспансерное обследование помогает выявить скрытые проблемы и стать отправной точкой для их раннего лечения.
Также для удобства граждан пройти диспансеризацию можно организованно трудовым коллективом. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефонам 300-596, 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Подробная информации о процедуре прохождения диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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