Тихоокеанское
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15:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Участники специальной военной операции из Южно-Сахалинска удостоены государственных наград

Участники специальной военной операции из Южно-Сахалинска удостоены государственных наград

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В военном комиссариате Южно-Сахалинска состоялось торжественное вручение государственных наград Михаилу И и семье Юрия Скоморохова, которые в ходе выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции проявили особое мужество, отвагу и самоотверженность, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, Указом президента Российской Федерации медалью «За отвагу» награждён рядовой Михаил И.

Медалью «За отвагу» и медалью «Жукова» посмертно награжден старшина Юрий Скоморохов. Награды передали семье бойца.

Военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров выразил участникам СВО благодарность за стойкость духа и верность воинскому долгу.

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