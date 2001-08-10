Больше выпускников региональных колледжей смогут поступить в СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об этом договорились руководители региональных колледжей и техникумов и администрация Сахалинского государственного университета. Встреча прошла в министерстве образования региона при личном участии министра Анастасии Киктевой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Для студентов, завершающих свое обучение по программам среднего профессионального образования в учебных заведениях Сахалинской области, островной вуз готовит ряд нововведений. Сейчас в университете идет сверка образовательных программ с теми, которые представлены в региональных колледжах.

Островной вуз готовит проект, по которому он сможет предложить выпускникам формат ускоренного обучения с получением высшего образования. Это значит, что часть дисциплин будут перезачтены, что позволить сократить срок обучения до 2,5–3 лет вместо 4 лет. Для тех, кто будет зачислен на первый курс, планируется индивидуальный график ускоренного обучения. Помимо этого, выпускники колледжей и техникумов смогут поступить в островной вуз по внутренним тестам университета, минуя ЕГЭ.

– Здесь необходимо отметить, что ребята, которые хорошо сдадут внутренние тесты нашего университета, могут претендовать на бюджетные места. Их нам, благодаря усилиям губернатора Валерия Лимаренко, выделили дополнительно на 20% больше в сравнении с прошлом годом, и на сегодняшний день у нас почти 800 мест. Это отличная возможность получить высшее образование, не покидая родной регион, – отметил и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.

Увеличение количества бюджетных мест особенно заметно по таким направлениям, как прикладная математика и информатика, прикладная информатика, строительство, электроэнергетика и электротехника, техносферная безопасность, нефтегазовое дело, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, экономика и экономическая безопасность, социальная работа, педагогическое образование по ряду направлений и профилей и т.д. Также университет готов оказать поддержку студентам, которые захотят продолжить свое обучение по целевым договорам от компаний региона с государственным участием.

Помимо этого, в Сахалинском государственном университете работает единственный в регионе военный учебный центр. Попасть в ВУЦ могут только студенты СахГУ, обучающиеся на бюджетной форме по программам бакалавриата и специалитета. Успешно прошедшим военную подготовку по окончании обучения в университете присваивается воинское звание с зачислением в запас. Прохождение обучения в ВУЦ освобождает от срочной службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.

Первый ознакомительный визит состоялся в Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства. Директор техникума Владимир Иконников рассказал про образовательные программы организации и провел экскурсию по мастерским. Руководители обсудили возможность интеграции в образовательный процесс преподавателей университета в области искусственного интеллекта и беспилотников. Особый интерес вызвал проект по созданию в регионе единственного в стране водородного полигона и проведения экспериментов по переводу агропромышленной техники на водородное топливо и беспилотные системы.

– Для нас важно, что в техникум приехал руководитель островного университета, –подчеркнул директор техникума Владимир Иконников. – Это хороший повод, чтобы начать более эффективно выстраивать наши взаимоотношения. Для наших ребят, которые хотят получить высшее образование, выстраивается ясная карьерная траектория. И, уверен, что продолжить свое обучение они могут в нашем Сахалинском государственном университете.

Во время встречи со студентами и. о. ректора Александр Самардак рассказал о строительстве кампуса мирового уровня «СахалинTech» и его образовательных программах, передовой инженерной школе, программе «Два диплома». Особый интерес у ребят вызвала возможность поступить в СахГУ на программы, связанные со строительством, электроэнергетикой и электротехникой, эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов, по внутренним тестам вуза.

В завершение встречи Александр Самардак возложил цветы к мемориальной доске в честь студентов и выпускников Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства, погибших во время специальной военной операции.

В ближайшее время команда университета посетит школы, региональные колледжи и техникумы Сахалинской области для профориентационной работы и презентации возможностей в рамках будущей приемной кампании.