"Аврора" будет чаще летать из Южно-Сахалинска в Харбин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Аврора" увеличивает количество рейсов из Южно-Сахалинска в Харбин в зимний сезон. С 24 февраля по 30 марта 2024 года полёты будут выполнять по средам и субботам, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.
Стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 12 400 рублей, количество мест по минимальному тарифу ограничено. Рейсы выполняются на воздушном судне DHC-8.
Действующий в Харбине безвизовый режим для транзитных пассажиров в течение 24/72 часов и наличие стыковок с другими рейсами позволят спланировать дальнейший маршрут не только в другие города Китая, но и в страны АТР - Южную Корею и Японию.
В это время года, подсказывают в авиакомпании, путешествие могут разнообразить известные во всем мире китайские фестивали и карнавалы. Так, в Харбине ежегодно проходит международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, одно из четырёх крупнейших в мире подобных мероприятий. Каждый год художники из разных стран превращают более сотни тысяч кубометров льда и снега в волшебный зимний город, строя более 100 невероятных ледяных замков и копий известных архитектурных построек. В Гонконге с конца февраля по конец марта можно посетить Фестиваль искусств, а в пригороде Гуанчжоу в марте - красочный карнавал Шавань, посвященный весне.
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