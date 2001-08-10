В Южно-Сахалинске отмечают Крещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По традиции ледяную купель оборудовали на территории городского парка им. Ю. Гагарина. Несмотря на морозную погоду, уже ночью сотни горожан приняли участие в праздничном действе. Всего со вчерашнего дня окунуться в прорубь пришли более 800 жителей и гостей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня утром здесь проведено освещение купели. Для горожан обустроили отапливаемые шатры для обогрева, приготовили горячий чай. Организовано дежурство спасателей и службы скорой помощи.

– В купели проточная вода. Соответствует всем санитарным требованиям. Люди приходят семьями, компаниями друзей, у всех хорошее настроение, – отметил директор городского парка им. Ю. Гагарина Виктор Калюжный.

Своими впечатлениями о крещенских купаниях поделились и сами горожане.

– В первую очередь, это важно для здоровья, ну, и конечно, праздник у нас...Сам окунаюсь регулярно, приглашаю всех желающих присоединиться, – сказал Алексей Жданов.

– Всегда принимаю участие в крещенских купаниях, окунаюсь в прорубь. Батюшка благословил. И я очень рада, что есть такая возможность, – отметила Мария Милегина.

Добавим, окунуться в купель в городском парке можно в течение сегодняшнего дня, до полуночи. Все это время на месте будет продолжаться дежурство спасателей и медиков.