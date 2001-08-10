Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 19 января, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, навагу по 80 руб/кг, минтай по 69 руб/кг, треску по 92 руб/кг можно купить в магазинах «Янтарное», расположенных по адресам: пр. Коммунистический, 19, пр. Мира, 280 В (ТЦ «Рай»), пр. Мира, 19.

Также минтай по 69 руб/кг и треску по 92 руб/кг реализуют в магазинах «Ефимов А.Ф.» по адресам: пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговое место №8-10), ул. Емельянова, 31/2, ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10).

Кроме этого, торговля навагой по 80 руб/кг осуществляется по бул. Анкудинова (торговое место с северной стороны строения №17) и на ул. Пограничной, 26 у ТЦ «Янтарь». Навагу по 70 руб/кг можно купить на Центральной ярмарке (ул. Вокзальная, 71) и на ул. Украинской, 72А (корпус 1Б, база Военторг, въезд с ул. Ленина).

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.