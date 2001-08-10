Аэровокзал "Южно-Сахалинск" открыл дополнительные площади под обслуживание рейсов внутренних авиалиний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В крупнейшей воздушной гавани Дальнего Востока временно переоборудовали галерею международного сектора под зону ожидания и посадки внутрироссийских вылетов. Решение об этом руководство терминала приняло в связи с ожидаемым приростом рейсов в весенне-летний период, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Открыв третью галерею, аэровокзал увеличил производительность и повысил качество сервиса. Сотрудникам удалось задействовать дополнительную стоянку для воздушных судов. Одновременно на её территории могут обслуживаться два узкофюзеляжных самолёта или один широкофюзеляжный. Также количество телетрапов, которые параллельно используются в работе, выросло с четырёх до шести.
Чтобы присоединить третью галерею к стерильной зоне, глухую перегородку между выходами на посадку международного сектора и залом ожидания внутренних авиалиний снесли. На её месте смонтировали двери. Вскоре длинный коридор оборудуют дополнительными рядами кресел.
Чтобы попасть к новым выходам, пассажирам нужно пройти через предполётный досмотр на втором этаже и далее сориентироваться по указателям. Гейты расположены в южной части стерильной зоны.
«В распоряжении наших пассажиров теперь находятся дополнительно около двух тысяч квадратных метров. У авиакомпаний же появилась возможность чаще использовать телескопические трапы. И дополнительные площади, и использование современной техники для обслуживания позволяет нам повысить его качество. Для аэровокзала это главная задача. Мы всё делаем для того, чтобы в терминале комфортно было каждому», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Напомним, в прошлом году благодаря запуску нового терминала воздушная гавань Южно-Сахалинска установила рекорд по количеству пассажиров. Пассажиропоток превысил отметку в 1,3 миллиона человек. В планах на этот год – развить маршрутную сеть, повысить производительность аэровокзала и уровень обслуживания.
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