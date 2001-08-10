Более 800 дворов отремонтируют в этом году в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт проведут в более 200 дворах на Сахалине и Курилах в 2024 году. Еще более 600 приведут в порядок в текущем режиме. Планы на предстоящие работы обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В прошлом году в регионе было отремонтировано рекордное количество дворов – более 1300. В этом году предстоит отремонтировать еще более 800. Сейчас задача мэров подготовить всю необходимую документацию и заявить такое число дворов, которые вы в силах отремонтировать. Территории необходимо привести в порядок до конца лета, – отметил Валерий Лимаренко.

Как доложила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, 177 дворов в регионе капитально отремонтируют по областной программе, еще 11 – по программе «1000 дворов». 631 приведут в порядок в текущем режиме, из них 200 со сплошным асфальтированием и заменой бордюров. Наибольший объем работ запланирован в Южно-Сахалинске, Холмском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах.

По словам вице-мэра областного центра Алексея Римши, в Южно-Сахалинске капремонт будут проводить еще и за собственные средства, всего в этом году в городе капитально планируется отремонтировать 52 двора, чуть больше останется на 2025 год, в котором работы должны быть завершены.

Напомним, текущий (ямочный) ремонт проводится в островном регионе с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Количество дворов ежегодно увеличивается. Так, если в 2021 году в регионе отремонтировали 686 дворов, то в 2022 году их число выросло до 1022, а в 2023 превысило 1300.

Контролируют ход благоустройства не только профильные специалисты, но и активные жители. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую, озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.