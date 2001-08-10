Тихоокеанское
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12:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Миномётчики ВВО на Сахалине поразили условного противника

Миномётчики ВВО на Сахалине поразили условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнём военнослужащие минометных расчётов мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине поразили условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО

На полигоне «Успеновский» миномётчики отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника из 120-мм минометов.

Согласно учебно-боевой задачи минометным расчетам было необходимо поразить цели на расстоянии до 2300  метров.

Минометчики отработали ведение разведки, оборудование и маскировку огневых позиций, взаимодействие, корректировку огня.

По результатам занятий военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрировали высокий уровень подготовки, они успешно выполнили поставленные задачи.

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