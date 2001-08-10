Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах продолжаются работы по расчистке от снега улично-дорожной сети. Сегодня днем уборкой и вывозом занимаются 168 единиц техники и 125 рабочих. Проезд обеспечен по всем улицам, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.
Дорожные службы продолжают расширение проезжих частей и тротуаров, вывоз снега с парковок и парковочных карманов, автобусных павильонов, пешеходных переходов. Жителей областного центра просят содействовать оперативной расчистке - не оставлять транспорт на проезжей части и остановочных пунктах, чтобы не затруднять работу спецтехники.
Оставить сообщение о ненормативном состоянии дорог и затруднении проезда автотранспорта можно по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.
Также продолжается ликвидация последствий снежного циклона во дворах. Cпециалисты департамента городского хозяйства и отдела муниципального жилищного контроля ведут ежедневный мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки. Сегодня специалисты работают в южных районах города - на пр. Мира, Победы, ул. Ленина, Емельянова, адресно отрабатывают поступившие сообщения. По итогам мониторинга вчера 10 УК получили предостережения за несвоевременную уборку дворовых территорий от снега. Материалы по двум из них направлены в прокуратуру.
О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинскаl.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:57 Сегодня В Поронайске состоится встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера
09:14 Сегодня В Сахалинской области стартовали предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24
09:26 Сегодня В Поронайске готовятся к проведению голосования за объекты благоустройства
10:12 Сегодня Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
17:27 12 Января На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления
14:00 12 Января Губернатор проинспектировал расчистку Южно-Сахалинска от снега
- 11:52 12 Января Зам дальневосточного транспортного прокурора проведет выездной прием граждан в Сахалинской области
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 15:21 Вчера Южно-сахалинский снежный полигон закроют
- 12:57 Вчера Сахалинскому музею книги Чехова исполнилось 35 лет со дня основания
- 12:36 Вчера В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?