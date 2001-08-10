Сахалинец зашел в незапертую квартиру, схватил телефон и убежал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 51-летнего жителя портового города о том, что неустановленное лицо проникло в его квартиру, откуда открыто похитило сотовый телефон стоимостью более 8500 рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции
В дежурные сутки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска был установлен подозреваемый в грабеже.
Как выяснилось, 27-летний ранее судимый фигурант, распивая спиртное на лестничной площадке, обратил внимание на то, что одна из жительниц вышла из квартиры, не заперев за собой входную дверь. Недолго думая, подозреваемый зашел в чужое жилище и увидел перед собой мужчину. Оглядевшись, злоумышленник схватил сотовый телефон, лежащий рядом, и когда направился к двери, зашла женщина. Она попыталась остановить злоумышленника, но тот оттолкнул её и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ – грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.
Похищенное имущество сотрудниками полиции было изъято, а гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого). Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:57 Сегодня В Поронайске состоится встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера
09:14 Сегодня В Сахалинской области стартовали предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24
09:26 Сегодня В Поронайске готовятся к проведению голосования за объекты благоустройства
10:12 Сегодня Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
17:27 12 Января На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления
14:00 12 Января Губернатор проинспектировал расчистку Южно-Сахалинска от снега
- 11:52 12 Января Зам дальневосточного транспортного прокурора проведет выездной прием граждан в Сахалинской области
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 15:21 Вчера Южно-сахалинский снежный полигон закроют
- 12:57 Вчера Сахалинскому музею книги Чехова исполнилось 35 лет со дня основания
- 12:36 Вчера В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?