Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2024
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10:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец зашел в незапертую квартиру, схватил телефон и убежал

Сахалинец зашел в незапертую квартиру, схватил телефон и убежал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 51-летнего жителя портового города о том, что неустановленное лицо проникло в его квартиру, откуда открыто похитило сотовый телефон стоимостью более 8500 рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции

В дежурные сутки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска был установлен подозреваемый в грабеже.

Как выяснилось, 27-летний ранее судимый фигурант, распивая спиртное на лестничной площадке, обратил внимание на то, что одна из жительниц вышла из квартиры, не заперев за собой входную дверь. Недолго думая, подозреваемый зашел в чужое жилище и увидел перед собой мужчину. Оглядевшись, злоумышленник схватил сотовый телефон, лежащий рядом, и когда направился к двери, зашла женщина. Она попыталась остановить злоумышленника, но тот оттолкнул её и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ – грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.

Похищенное имущество сотрудниками полиции было изъято, а гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого). Ведется следствие.

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