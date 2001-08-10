В Поронайске готовятся к проведению голосования за объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске стартовал отбор волонтеров для проведения традиционного голосования за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Подать заявку могут активисты от 14 лет и старше. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте добро.ru.

Добровольцы будут помогать организовывать голосование. Они объясняют техническую составляющую голосования, рассказывают об имеющихся проектах, дежурят в общественных местах и массовых мероприятиях. Голосование за проекты благоустройства пройдет в марте-апреле.

Напомним, что в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году в Поронайске обустроили зону отдыха "Рефулеры". Там обустроили площадку с беседками, игровым детским оборудованием, автопарковкой. В 2024 году преобразится пространство по улице Победы в Поронайске. Там благоустроят сквер. Проекты для благоустройства выбирают сами жители в ходе голосования.