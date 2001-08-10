В Сахалинской области стартовали предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС сразу после глобальной конференции Samsung Galaxy Unpacked 2024 презентовала все новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Смартфоны уже доступны для предзаказа в интернет-магазине МТС.

Корейский бренд впервые использовал искусственный интеллект для смартфонов - Galaxy AI, который открывает новый этап в развитии технологий мобильных устройств. Например, пользователям новых моделей смартфонов стала доступна функция «Обведение для поиска» (Сircle to Search). Теперь не требуется вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно лишь обвести нужный предмет на экране смартфона прямо во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента.

“Умная камера” улучшает качество съемки и позволяет работать с изображениями в галерее: достраивать фон при изменении размера или угла наклона фотографии, перемещать и менять объект, редактировать с помощью алгоритмов ИИ. Кроме того, в телефоне появился ночной зум, который позволяет делать качественные снимки при низком освещении.

Предзаказ на Samsung Galaxy S24 продлится до 13 февраля включительно. Для клиентов МТС доступны все модели и цвета. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.

«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.