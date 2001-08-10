Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2024
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В Поронайске состоится встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера
08:57, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске состоится встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вниманию представителей КМНС Поронайского городского округа! В рамках программы "План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области" планируется проведение общественных встреч и консультаций в населенных пунктах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

В ходе проведения встреч будут рассмотрены вопросы реализации Плана содействия на 2024 год.

В Поронайске встреча состоится 27 января в 15.00 по адресу: г. Поронайск ул. Октябрьская, 76, Культурно-досуговый центр "Мир".

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие.

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