В сахалинском селе открыли современный спортивный комплекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крытый универсальный спорткомплекс «Мужество» построили в Чехове Холмского района. Там юные и взрослые спортсмены будут заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, боксом и восточными боевыми искусствами. Объект в селе появился благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Открытие этого спортивного объекта, без преувеличения, очень важное событие не только для Холмского района, но и Сахалинской области в целом. Это второй комплекс такого типа, который мы сдали в нашем регионе. Первый открыли год назад в Горнозаводске. Спорткомплекс так же в Чехове укомплектован всем необходимым оборудованием для занятий физической культурой и спортом. Теперь не только воспитанники сельской спортшколы, но и все желающие смогут поддерживать себя в хорошей физической форме, – отметил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Спортивный комплекс оборудован залом для игровых видов спорта - мини-футбола, баскетбола и волейбола, площадкой для занятий настольный теннисом, каратэ, тхэквондо, боксом. Объект оснащен просторными раздевалками и тренерскими комнатами.

– Для нашего села появление крытого спорткомплекса – это невероятное событие! Современно оборудованный спортзал – этого нам, действительно, не хватало. В секциях здесь будут заниматься более 200 наших воспитанников, – рассказала начальник отдела игровых видов спорта спортшколы Чехова Ольга Тен.

В секции тхэквондо, к примеру, сегодня занимаются несколько десятков ребят.

– Раньше мы занимались в небольшом спортзале, где было очень мало места. Приходилось делить детей и проводить несколько тренировок в день по одной теме. Теперь у нас есть просторный зал, способный вместить одновременно всех наших спортсменов, – поделился тренер по тхэквондо Вячеслав Ким.

В Холмском районе это второй спортивный объект, после ледового комплекса «Холмск-Арена», оснащенный самым современным оборудованием для тренировок и проведения соревнований.

– Отрадно, что именно в Чехове был возведен спорткомплекс. Место строительство выбрано не случайно. Здесь мальчишки и девчонки занимаются тхэквондо, лыжами, проводятся занятия по футболу, волейболу, боксу и по другим видам спорта, да и многие чеховчане с удовольствием готовы посещать спортзал в рамках проекта «Забота 65+». Уверена, комфортные условия повысят уровень мастерства наших талантливых спортсменов, а у жителей появилась прекрасная возможность заниматься физической культурой, имея в шаговой доступности прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс, – отметила вице-мэр Холмского городского округа Наталья Белоцерковская.

С открытием спорткомплекса чеховчан поздравил также депутат Сахалинской областной Думы Артём Круглик.