В Южно-Сахалинске определены дополнительные места реализации свежей наваги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в настоящее время работает несколько торговых площадок, предлагающих горожанам свежую рыбу. Реализация сезонного улова ведется также и в планировочных районах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На время наважьей путины в муниципалитете предусмотрено 19 торговых площадок для реализации свежей рыбы. Совместно с региональным министерством по рыболовству были достигнуты договоренности с рыбопромышленными предприятиями Сахалинской области о поставках наваги по сниженным ценам. В свою очередь, продукция реализуется с наценкой не более 15%: на сегодняшний день стоимость сезонной рыбы варьируется от 70 до 92 рублей.

- Вчера уже покупала навагу. Сегодня пришла за добавкой. Навага свежая, всегда вкусная. Просто жарю ее отдельными хвостиками либо тушу на сковородке с соевым соусом и луком, — рассказала южносахалинка Елена Меркушина.

На центральной ярмарке по ул. Вокзальной, 71 реализуют свежевыловленную навагу из Поронайского района по минимальной цене — 70 рублей за кг. Торговля на открытых площадках в городе ведется по четырем адресам. В их числе — бульвар Анкудинова, севернее строения № 17, территория около ТЦ «Янтарь», по ул. Украинской, 72 А, корпус 1Б (база Военторг). Кроме того, рыбу можно приобрести в различных торговых сетях.

Навагу привозят в областной центр из Охинского и Поронайского районов. Как рассказывают продавцы, торговля свежей рыбой идет бойко. К качеству рыбы у покупателей замечаний нет.

- Мы торгуем навагой уже несколько лет подряд. В наступившем году это у нас уже вторая партия - рыба из Поронайска, это свежий вылов. Навага сладковатая на вкус, хорошая. Покупателям нравится продукция: к нам часто возвращаются, — отметил продавец Дмитрий Граненко.

Приобрести навагу можно в рабочее время торговых точек. Информация о местах продажи размещается на официальном сайте администрации города, а также в телеграм-канале.