Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2024
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Сахалинцев просят помочь разыскать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка
17:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев просят помочь разыскать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка

Сахалинцев просят помочь разыскать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве Корсаковского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетней девочки неизвестным мужчиной на тропе, ведущей через лесной массив от ул. Производственной к школе с. Соловьевка, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Приметы подозреваемого: на вид 40-50 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, кожа смуглая (или загорелая), глаза темные, волосы седые с выраженными залысинами. Был одет: куртка и брюки камуфлированной расцветки, сапоги резиновые темно-зеленого цвета, на руках были надеты тканевые рабочие перчатки, на лице – маска черного цвета.

Граждан, располагающих сведениями в отношении разыскиваемого лица или об обстоятельствах совершения преступления, просьба обратиться в Корсаковский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8-914-648-28-28 или 8-924-185-19-98. Конфиденциальность гарантируется.

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