Тихоокеанское
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17:03, | Новости общества Сахалина и Курил

В Крещение Господне водоканал привезет артезианскую воду в приход Святителя Николая Чудотворца

В Крещение Господне водоканал привезет артезианскую воду в приход Святителя Николая Чудотворца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По просьбе архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора «РВК-Сахалин» на добровольческой основе направит цистерну чистой артезианской воды к приходу Святителя Николая Чудотворца на пересечении улицы Больничной и пр.Мира. Там священнослужители проведут процедуру освящения. Набрать эту воду все желающие смогут в день Крещения Господня 19 января с 9 до 18 часов. Адрес прихода: пр.Мира, 379, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Вода для обряда освящения будет получена из артезианской скважины водозабора «Отдаленный» и доставлена к православному храму.

Объем цистерны — 10 кубометров. Артезианскую воду к храму сотрудники водоканала привозят ежегодно. Как показывает практика прошлых лет, этого объема хватит для всех желающих.

«Горожане могут быть уверены в качестве воды - как направляемой в Крещение для освящения, так и поступающей в общую сеть Южно-Сахалинска. На предприятии ведется непрерывный контроль качества. В сутки в лабораториях компании проводится не менее 135 исследований воды. Специалисты следят за всеми параметрами - цветность, мутность, жесткость и множество других параметров. Перечень показателей и периодичность исследований регламентируется программой производственного контроля, разработанной на основании СанПин», - рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

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