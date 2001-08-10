Тихоокеанское
информационное агентство
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15:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинский снежный полигон закроют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На северном снежном полигоне в Южно-Сахалинске на сутки приостановят прием снега. 

С 6.00 субботы, 20 января северный снежный полигон будет закрыт на технологический перерыв.  В течение суток здесь будут проводиться роботы по подготовке площадок для дальнейшего приема снега. Объект возобновит работу в 6.00 21 января.

В течение сегодняшнего дня и в пятницу, 19 января, северный снежный полигон работает. Также в обычном режиме функционирует южный  полигон. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии сахалинской столицы.

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