Южно-сахалинский снежный полигон закроют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На северном снежном полигоне в Южно-Сахалинске на сутки приостановят прием снега.

С 6.00 субботы, 20 января северный снежный полигон будет закрыт на технологический перерыв. В течение суток здесь будут проводиться роботы по подготовке площадок для дальнейшего приема снега. Объект возобновит работу в 6.00 21 января.

В течение сегодняшнего дня и в пятницу, 19 января, северный снежный полигон работает. Также в обычном режиме функционирует южный полигон. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии сахалинской столицы.