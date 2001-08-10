Тихоокеанское
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13:12, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пройдет чемпионат по офицерскому зимнему троеборью

На Сахалине пройдет чемпионат по офицерскому зимнему троеборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по офицерскому зимнему троеборью пройдет на Сахалине с 19 по 21 января текущего года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Торжественное открытие чемпионата состоится во дворце спорта «Кристалл» где будет концертная программа юных воспитанников (спортсменов).

В соревнованиях будут принимать участие 90 спортсменов из 18 команд общевойсковых объединений, соединений и воинских частей ВВО.

В течение трёх дней военнослужащие будут соревноваться в плавании вольным стилем на дистанции 100, 200 и 300 метров, стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ-1, 2, 3), лыжной гонке на дистанции 5, 10 км.

Также победители будут определены в личном первенстве по трем возрастным группам. Победителей наградят кубками, медалями и грамотами.

Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.

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