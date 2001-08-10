На Сахалине пройдет чемпионат по офицерскому зимнему троеборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по офицерскому зимнему троеборью пройдет на Сахалине с 19 по 21 января текущего года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Торжественное открытие чемпионата состоится во дворце спорта «Кристалл» где будет концертная программа юных воспитанников (спортсменов).

В соревнованиях будут принимать участие 90 спортсменов из 18 команд общевойсковых объединений, соединений и воинских частей ВВО.

В течение трёх дней военнослужащие будут соревноваться в плавании вольным стилем на дистанции 100, 200 и 300 метров, стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ-1, 2, 3), лыжной гонке на дистанции 5, 10 км.

Также победители будут определены в личном первенстве по трем возрастным группам. Победителей наградят кубками, медалями и грамотами.

Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.