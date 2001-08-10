Сахалинец Артём Дильмурадов рассказал о жизни после возвращения домой с СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Артём родом из города Невельска Сахалинской области. До спецоперации проживал в другом регионе России. 18 декабря 2022 года добровольно пошёл защищать Родину, возглавил штурмовое отделение. На СВО пробыл шесть месяцев, полтора из которых лечился в госпитале после того, как был дважды ранен. Награждён медалью «За отвагу», рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Фонда "Защитники Отечества".
«Когда я был на СВО, то решил, что если со мной всё будет в порядке, то я вернусь домой к родителям на Сахалин, и вот закончился контракт, и я здесь, – рассказывает боец. – По окончании контракта мы ушли вместе с моей группой. Кто-то пошёл учиться, переучиваться, чтобы работать на гражданке, кто-то пошёл получать конкретные военные специальности, кто-то в итоге продолжил работать на СВО».
Находясь в Южно-Сахалинске, Артём обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», созданный по поручению Президента Владимира Путина, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и оформить все положенные ему выплаты. Помимо этого, его социальный координатор Людмила Пшеничникова помогла бойцу пройти все необходимые медицинские обследования и реабилитацию.
«Меня приняли с такой теплотой. Сюда приятно приходить. И, обратившись в фонд «Защитники Отечества», меня сразу перенаправили в министерство здравоохранения, где за мной закреплён куратор, который постоянно звонит, интересуется всё ли в порядке, как проходят процедуры, эти данные поступают в фонд. Это очень облегчило мне реабилитацию. Видно, что нам хотят помочь, готовы помочь, и помогают», – резюмировал ветеран СВО.
Сейчас Артём работает в строительной компании, у него разъездной характер работы, поэтому, помимо того, что он с коллегами обеспечивает детские и спортивные площадки безопасным резиновым покрытием по всему региону, он ещё и путешествует по родному острову. Это дарит определённые положительные эмоции и новые знакомства. Свободное время он посещает спортивный зал, продолжает укреплять здоровье. В планах у парня решить жилищный вопрос и завести семью, а учитывая то, что Президентом России 2024-й год был объявлен «годом семьи», сейчас для этого самое время. А фонд «Защитники Отечества» и Правительство Сахалинской области обязательно будут поддерживать Артёма, как и всех вернувшихся участников спецоперации.
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