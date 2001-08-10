В Южно-Сахалинске проверяют работу управляющих компаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 18 января, специалисты проверяют, как выполнены работы по расчистке дворовых территорий по ул. Сахалинской, Железнодорожной, Емельянова, Больничной, Авиационной. В ходе мониторинга фиксируются все нарушения —организациям предъявляются требования незамедлительно устранить замечания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в связи с прохождением снежного циклона в городском округе усилен контроль за работой управляющих организаций. Как отметил начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков, в период метели обязанность УК — своевременно проводить расчистку входных групп подъездов. После окончания метели в течение 12 часов должны быть расчищены пешеходные дорожки. Также привлекается спецтехника и проводятся работы по расчистке дворовых проездов.

– Совместно с департаментом городского хозяйства и государственной жилищной инспекцией ежедневно проводим мониторинг. Небольшие замечания, как правило, устраняются в течение дня, – рассказал Александр Чучков.

– К циклону готовились заранее. Еще в летний период были заключены договоры на уборку и вывоз снега с дворовых территорий с использованием техники. В период циклона дворники вышли на расчистку в ранние утренние часы, чтобы освободить от снега входные группы, пешеходные дорожки и обеспечить свободный проход жителям. Сейчас основные силы сосредоточены на вывозе снега, – прокомментировал Игорь Козма, директор управляющей компании «ЖЭУ-3», которая обслуживает 61 многоквартирный дом.

Добавим, как показал мониторинг, двумя организациями допущены серьезные нарушения. В их отношении будут направлены материалы в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Так, сегодня проведена проверка ряда дворов на ул. Поповича. Установлено, что по некоторым адресам тротуары практически не расчищены.

Особое внимание уделяется контролю за расчисткой кровель домов. Управляющие компании обязаны своевременно выполнять эти задачи. Также, обращаем внимание, что наледь и снежные массы, которые образовались на балконах, обязаны убирать собственники квартир. Вместе с тем, жители могут заключить договор со своей управляющей компанией на выполнение этих работ.

О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.