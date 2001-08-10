Тихоокеанское
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12:36, | Новости общества Сахалина и Курил

В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода

В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 19 по 23 января на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского районов ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском управлении Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с аномально холодной погодой, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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