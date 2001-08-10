Тихоокеанское
информационное агентство
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12:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают 18 января приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают 18 января приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 18 января, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую навагу, треску и минтай.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»), навага по 80 руб/кг;

- бул. Анкудинова, с северной стороны строения №17, навага по 80 руб/кг;

- ул. Вокзальная, 71 (Центральная ярмарка), навага по 70 руб/кг;

- ул. Украинская, 72А, корпус 1Б (база Военторг, въезд с ул. Ленина), навага по 70 руб/кг;

- пр. Коммунистический, 19 (магазин «Янтарное»), навага по 80 руб/кг, минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 280 В (ТЦ Рай, магазин «Янтарное»), навага по 80 руб/кг, минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 229/5 (у ТЦ «Янтарь», магазин «Янтарное»), навага по 80 руб/кг, минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 19 (магазин «Янтарное»), навага по 80 руб/кг, минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»), навага по 92 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговое место №8-10), минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2 (магазин «Ефимов А.Ф.»), минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг;

- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10), минтай по 69 руб/кг, треска по 92 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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