Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не парковаться на обочинах и остановках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах продолжаются работы по расчистке от снега улично-дорожной сети. Сегодня днем уборкой и вывозом занимаются 185 единиц техники и 140 рабочих. Проезд обеспечен по всем улицам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дорожные службы продолжат также расширение проезжих частей, вывоз снега с радиусов, остановок и парковочных карманов, очистку тротуаров, автобусных павильонов, пешеходных переходов. Жителей областного центра просят содействовать оперативной расчистке - не парковать транспорт на проезжей части и остановочных пунктах, чтобы не затруднять работу спецтехники.
Оставить сообщение о ненормативном состоянии дорог и затруднении проезда автотранспорта можно по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.
Также продолжается ликвидация последствий снежного циклона во дворах. Cпециалисты департамента городского хозяйства и отдела муниципального жилищного контроля ведут ежедневный мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки. Сегодня специалисты работают на ул. Сахалинской от пр. Мира до ул. Ленина, ул. Железнодорожной, ул. Южно-Сахалинской, ул. Емельянова, ул. Больничной, ул. Авиационной. По итогам мониторинга вчера 4 УК получили предостережения за несвоевременную уборку дворовых территорий от снега. Материалы по двум из них направлены в прокуратуру.
О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
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