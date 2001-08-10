Дальневосточники взяли в ВТБ ипотеки на 64 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году свыше 13 тысяч дальневосточников оформили в ВТБ ипотечные кредиты на сумму 64,2 млрд рублей: это на 60% больше, чем в 2022 году. Лидерами роста ипотечных выдач стали Республика Бурятия, Амурская область и Забайкальский край. Самой популярной – программа дальневосточной ипотеки, на которую пришлась почти треть выданных кредитов (17,4 млрд рублей). На второе место по популярности вышла семейная ипотека, объем выдач которой за год увеличился почти втрое и составил 11,4 млрд рублей.

Всего по стране ВТБ оформил около 348 тысяч жилищных кредитов почти на 1,5 трлн рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель по итогам 2022 года. Основным драйвером продаж стали льготные программы: на них пришлось больше половины ипотечных выдач.

Средний чек одной ипотечной сделки на конец года составил около 5,3 млн рублей, средний срок, на который клиенты оформляют кредит, достиг 25,8 лет, за год увеличившись на три месяца. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2024 года превысил 3,8 трлн рублей. Рост за год составил примерно 25%.

По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года.

Тем не менее, спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. В 2024 году этот тренд продолжится, и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть, прогнозируют эксперты банка.

«В прошлом году российский ипотечный рынок развивался нетипичным образом: в традиционные месяцы затишья мы наблюдали максимальную активность заемщиков, и наоборот – в обычно высокий сезон фиксировали снижение продаж. Во многом на динамику повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка, а также новые меры регулятора, направленные на «охлаждение» сегмента. Очевидно, что в наступившем году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. Многие заемщики, планировавшие приобрести недвижимость, предпочтут отложить сделки и преумножить накопленные для первого взноса средства на депозитах с повышенной доходностью. По нашим оценкам, объемы выдач жилищных кредитов могут снизиться минимум на треть к уровню 2023 года», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что в текущих условиях главным вопросом остается судьба основной госпрограммы, которая заканчивает свое действие в июле, – будет ли она продлена или скорректирована и в каком виде. При этом основная конкуренция игроков будет сосредоточена на неценовых параметрах кредитования и повышении качества обслуживания. В частности, банки продолжат работать над дальнейшей цифровизацией процессов, а также запускать сервисы, позволяющие провести сделку вне офиса банка или застройщика.