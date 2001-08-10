Три тысячи подъездов отремонтируют в 2024 году на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На островах продолжается работа в рамках проекта «Наш двор. Наш подъезд». В текущем году планируется отремонтировать не менее трёх тысяч подъездов во всех районах области. В 2023 году новый облик приобрели более 4 тысяч мест общего пользования, что стало рекордом для региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Масштабная работа по обновлению подъездов в островном регионе набирает обороты. За прошедший год нам удалось сделать даже больше запланированного. В этом году намерены сохранить набранный темп. Этому поспособствует субсидия, которая предоставляется управляющим компаниям на возмещение половины затрат. На эти цели из областного бюджета выделено 400 миллионов рублей, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. По инициативе самих жильцов, при поддержке управляющей компании и партии «Единая Россия» осуществляется художественное оформление стен, озеленение помещений.

Самые креативные и необычные пространства смогут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания». Он стартует весной уже во второй раз.

– Наша управляющая компания сообщила, что в текущем году нам сделают косметический ремонт. Мы очень ждали этого, особенно после того, как обновили подъезды соседнего дома. С жильцами уже обсуждаем идею рисунков, которые появятся на стенах, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Марина Кольцова.

Напомним, ремонт мест общего пользования ведется по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Задача – привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды. Данное направление работы – часть губернаторской программы «Забота Защита. Уважение».