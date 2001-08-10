Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С января 2024 года до шести месяцев увеличен период, в течение которого родители могут обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском фонде социального и пенсионного страхования.

Напомним, ежемесячная выплата – это одно из пяти направлений расходования средств федерального материнского (семейного) капитала. Она может быть назначена семьям, у которых среднемесячный доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения на каждого члена семьи, включая новорожденного (42 тысячи 32 рубля в Сахалинской области в 2024 году). Требований к имуществу семьи при оформлении данного пособия нет, а выплату можно оформить на ребенка до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения.

С 1 января 2024 года период, в течение которого семьи могут обратиться в Социальный фонд за ежемесячной выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка, увеличен. Ранее этот период составлял три месяца с рождения, теперь такая возможность у родителей есть в течение полугода после появления ребенка. В остальных случаях подать заявление на выплату родители могут в любое время до трехлетия малыша.

Направить заявление в отделение Социального фонда России по Сахалинской области удобнее всего через портал Госуслуг. В большинстве случаев предоставлять справку о доходах не потребуется, поскольку отделение Социального фонда самостоятельно запрашивает эти сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление можно также подать через клиентскую службу СФР или МФЦ.

Размер выплаты ежегодно меняется в связи с изменением величины прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи. В нынешнем году размер выплаты в Сахалинской области составляет 21 тысячу 715 рублей.

Всего в 2023 году получателями ежемесячной выплаты из маткапитала на ребенка до 3 лет стали 1 тысяча 603 сахалинских семьи. На эти цели региональное отделение Социального фонда направило 372,4 миллиона рублей.