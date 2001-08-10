Буйного сахалинца, ломившегося в чужую дверь, задержали в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 декабря 2023 года в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный, находясь в подъезде дома, выбивает ее входную дверь, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нетрезвого гражданина 1992 года рождения. В результате последовавшего разбирательства выяснилось, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в вечернее время к своему знакомому в гости из Южно-Сахалинска в Холмск. Пробыв непродолжительное время в гостях, у фигуранта с его знакомым произошел конфликт из-за чего последний выгнал его из квартиры.

Все события происходили в вечернее время, в связи с этим гражданин, понимая, что идти было некуда, остался в подъезде. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он громко кричал, ругался, чем сильно беспокоил соседей. В ответ на его поведение, на лестничную площадку вышла одна из жительниц дома и попыталась вразумить молодого человека. Вместо того, чтобы успокоиться, подозреваемый начал наносить удары по входной двери женщины, чем серьёзно повредил ее. Опасаясь последствий, хозяйка квартиры вызвала сотрудников полиции, которые по приезду задержали гражданина.

В результате действий подозреваемого, сумма ущерба составила более 18000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений или иным общеопасным способом.

Ведется следствие.