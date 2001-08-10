В сахалинской областной библиотеке прошла беседа о женском здоровье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудницы областной библиотеки узнали о мерах профилактики рака молочной железы и получили важный навык самопальпации. Онкологический семинар прошел в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», беседу с женщинами провела главный врач медицинского диагностического центра "Белая Роза", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Среди основных рисков развития рака груди врачи-онкологи выделяют пол, возраст и генетическую предрасположенность. Особое значение имеет и образ жизни - избыточный вес, курение и злоупотребление алкоголем также могут быть причиной развития патологии. Рак молочной железы стоит на первом месте в структуре онкологической заболеваемости в России и мире. Базовые правила о мерах профилактики могут помочь женщинам вовремя обнаружить начало воспалительного процесса.
- Профилактическая работа – главный инструмент в борьбе с раком молочной железы. При постановке диагноза на ранней стадии заболевание можно полностью искоренить с вероятностью 94%. Мы призываем женщин регулярно проходить обследования и ежемесячно проводить самопальпацию, чтобы вовремя заметить отклонения и обратиться к специалисту, - рассказала главный врач медицинского диагностического центра «Белая Роза» Ольга Северная.
Узнали слушательницы и о необходимости УЗИ молочных желез и маммографии – это безболезненные методы, к которым стоит прибегать ежегодно. Главный врач развеяла популярные мифы о лечении рака молочных желез и ответила на популярные вопросы.
Профилактические мероприятия среди сотрудников областной библиотеки проводятся часто, в 2021 году руководители учреждения приступили к реализации корпоративных программ «Укрепление здоровья работников». В рамках двухстороннего соглашения с Сахалинским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики медицинские специалисты организуют площадки для проведения скрининга на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, образовательные семинары с врачами, тренинги с психологом.
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