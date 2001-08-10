Передовой медицинский корпус откроют на Сахалине в первом полугодии 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новом корпусе консультативно-диагностического центра в Южно-Сахалинске будут в самых комфортных условиях принимать до тысячи пациентов в день. На семи этажах расположатся более 100 кабинетов для приема специалистов, отделения лабораторной, инструментальной, лучевой диагностики, эндоскопии, хирургии, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ход строительства передового медицинского учреждения накануне проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко. На сегодня готовность лечебно-диагностического составляет почти 90 процентов. Проводится чистовая отделка помещений и установка оборудования.
– Строительство современного корпуса консультативно-диагностического центра вышло на финишную прямую. Это очень важный для сахалинской медицины объект. Мы оснастим его высокотехнологичным оборудованием, чтобы сахалинцам и курильчанам не приходилось выезжать на диагностику и лечение за пределы региона. Но самое главное – это, конечно, люди. Специалисты высочайшего уровня, которые будут работать в передовом корпусе КДЦ. Наши сахалинские врачи регулярно повышают свою квалификацию. Кроме того, будем привлекать профессоров Тихоокеанского медицинского университета и федеральных клиник, – сказал Валерий Лимаренко.
Всего в новом здании консультативно-диагностического центра расположилось почти 700 помещений. На подземных этажах планируются парковочные места и помещения под инженерные системы.
– Семь надземных этажей построили для медицинского назначения. На последнем этаже планируется разместить палатный сектор. На шестом этаже сейчас усовершенствуют операционные под высокотехнологичную медицинскую помощь, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
На каждом этаже обустроят зоны комфортные ожидания для пациентов. Будут работать кабинеты неотложной помощи, инфекционный блок с отдельным входом, дневной и круглосуточный стационары, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры. Медицинское учреждение оснастят самым современным оборудованием, чтобы выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и лечить их.
В новом корпусе КДЦ будет осуществляться основная деятельность Тихоокеанского медицинского кластера. К сотрудничеству в рамках проекта привлекаются ведущие российские клиники. Пациентам будут оказывать помощь по таким направлениям, как хирургия, травматология-ортопедия, флебология, кардиология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология и другим.
Передовые методы диагностики и лечения будут доступны жителям Сахалинской области бесплатно в рамках программы ОМС.
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