Управляющие компании Южно-Сахалинска используют ручные шнекороторы для расчистки дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При необходимости организации, обслуживающие дома, могут взять снегоуборочные машины в аренду. Технику для оперативной расчистки дворов ранее закупила администрация областного центра при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Она находится на балансе МУП «ЖЭУ-10», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сотрудники МУП «ЖЭУ-10» сейчас сами активно используют малую механизированную технику. В распоряжении управляющей компании находятся 15 собственных ручных шнекороторов и минипогрузчик. В среду они были задействованы на уборке снега в 25-м микрорайоне.
- Эта техника хорошо подходит для расчистки тротуаров. Плюс снижается нагрузка на дворников. С лопатой человек бы полдня потратил на пробивание дорожки вдоль одного дома, а с ручным шнекоротором справляется за 15 минут, - рассказал начальник технического отдела МУП «ЖЭУ-10» Владимир Громов. - У нашей управляющей компании разброс адресов большой — Новоалександровск, Санаторное, Елочки. Всего на обслуживании 500 домов. Конечно, такие снегоуборочные машины помогают быстрее справляться с последствиями непогоды.
Для уборки снега малая механизированная техника применяется в Южно-Сахалинске уже не первый год. По словам представителей управляющих компаний, она удобна тем, что имеет гусеничный ход, электромеханическую регулировку разбрасывателя и несколько скоростей. На данный момент 18 организаций, которые обслуживают дома, взяли в аренду ручные шнекороторы от одной до трех единиц. По вопросам аренды управляющие компании могут обращаться по телефону 55-00-31.
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