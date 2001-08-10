Еще одно сахалинское медучреждение получило статус клинической больницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Южно-Сахалинске подписано соглашение об организации на базе городской больницы имени Анкудинова деятельности университетской клиники Тихоокеанского государственного медицинского университета на функциональной основе. Это дает возможность для внедрения на Сахалине передовых научных разработок и повышения уровня квалификации медицинских работников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Островные медучреждения и Тихоокеанский медуниверситет связывают многолетние дружественные отношения. Ежегодно профессорский десант проводит выездную работу в регионе – деканы и другие научные сотрудники приезжают в районные центры для осмотра населения и проведения анализа лечебной работы в ЦРБ. Подписание соглашения с городской больницей – следующий этап сотрудничества, в рамках которого появится возможность развивать различные направления деятельности.

– За последние годы больница сильно продвинулась в травматологическом, офтальмологическом направлениях, в общей хирургии, камбустиологии. Из единичных и уникальных в повседневную практику перешли операции по замене суставов, лапароскопические вмешательства при грыжах брюшной полости и морбидном ожирении. В сотрудничестве с медуниверситетом мы рассчитываем на внедрение современных научных подходов в лечении больных терапевтического профиля и пациентов с хроническими заболеваниями сердца, – рассказал главный врач городской больницы имени Анкудинова Андрей Ширяев.

Первой статус «клинической» в регионе получила Сахалинская областная больница. Это позволило открыть удаленную базовую кафедру, осуществлять на острове обучение студентов старших курсов. За 7 лет учебу в таком формате завершили больше 60 человек. Они стали дипломированными врачами, многие трудоустроены в медучреждениях Сахалинской области.

В прошлом году «клиническим» стал областной онкологический диспансер. Результат – проведение цикла постдипломной профильной подготовки, подготовка программы по онкоскринингу для медицинских учреждений Дальнего Востока, разработка специалистами учреждения методических рекомендаций по малоинвазивным вмешательствам при онкопатологиях.

– Взаимопроникновение науки и практической медицины обогащает обе сферы. Для врачей это возможность получать и отрабатывать самые передовые технологии, привлекать второе экспертное мнение и быть в числе первых в своем деле, – прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

Здравоохранение является одним из приоритетов развития региона. В этом году на медицинскую сферу выделено 48,8 млрд рублей, из них 30,3 млрд – из областного бюджета. Значительные средства направлены на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. В рамках проекта осуществляется развитие таких направлений, как борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, модернизация первичного звена, детское здравоохранение, создание единого цифрового контура, обеспечение медицинскими кадрами.