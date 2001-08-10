Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона ввели в работу новый амбулифт. С помощью подъемной машины транспортировать пассажиров с особенностями здоровья можно на самолеты как с широким, так и узким фюзеляжем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала "Южно-Сахалинск".

На борт воздушного судна маломобильных пассажиров доставляют самыми первыми. На их посадку отводят до 10 минут. Прежде в обслуживании путешественников с поражением опорно-двигательного аппарата применялся только один амбулифт. В среднем за неделю, на нём перевозили около 70 пассажиров. Дополнительная единица техники позволит увеличить пропускную способность и сократить время обслуживания рейсов. Использовать амбулифты можно будет параллельно.

Новый аппарат представляет собой подъемный механизм с кузовом, который установлен на автомобильное шасси. Для устойчивости при работе амбулифта, оно оборудовано гидравлическими опорами. Конструкция – металлическая. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, на полу кузова установлены направляющие крепления для ремней. С их помощью можно зафиксировать в одном положении лежачих пассажиров, а также путешественников в инвалидных колясках. Отдельно оборудованы места для сопровождающих.

К самолёту кузов крепится с помощью выдвижной платформы. Техника не боится ни ветровых нагрузок, ни морозов.

«Мы стремимся к тому, чтобы путешествовать с нами было комфортно каждому пассажиру. В том числе, с особенностями здоровья. Для этого мы совершенствуем наши системы, закупаем дополнительное оборудование, регулярно обучаем персонал. У нас есть отдельная команда агентов, которая работают с маломобильными пассажирами. Они осваивают всё больше и больше новых методов обслуживания этой группы путешественников, постоянно собирают обратную связь», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Курсы повышения квалификации для специалистов, которые управляют амбулифтами и сопровождают маломобильных пассажиров, запланированы на ближайшее время. Согласно производственному графику проходить они будут каждые полгода.