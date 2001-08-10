Городской парк Южно-Сахалинска готовится к Крещению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина сейчас идут последние приготовления по подготовке традиционной площадки для крещенских купаний. Для горожан будут созданы максимально комфортные и безопасные условия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодня ряд мероприятий по подготовке площадки с западной стороны озера Верхнего, рядом со зданием Детской железной дороги, уже завершен. Полностью готова - обследована, обработана, сделана максимально удобной - сама чаша купели.

- Также подготовлена площадка, где обустроят шатры для обогрева - это два помещения, отдельно для мужчин и женщин, где будут стоять лавочки, вешалки для одежды, обогреватели. Сейчас проводятся необходимые лабораторные исследования, показавшие, что вода в источнике соответствует всем гигиеническим нормам, - отметил директор парка культуры и отдыха Виктор Калюжный.

Погружения начнутся с 22.00 в четверг, 18 января и завершатся до полуночи 19 января. Утром 19 января здесь пройдет освещение купели в рамках крестного хода.

В темное время суток на месте организуют дополнительное освещение. Все это время на месте будут дежурить сотрудники городского управления ГО и ЧС.

Южносахалинцам напоминают о правилах поведения при посещении Крещенской купели. Окунаться можно только в специально оборудованных местах: в областном центре это купель в парке. Зимнее купание недопустимо при острых или хронических заболеваниях. Перед погружением в воду необходимо разогреть тело небольшой пробежкой или легкой разминкой. На ноги лучше надеть нескользкие тапочки. Погружаться лучше постепенно, медленно входя в воду, чтобы организм адаптировался. Нельзя прыгать в купель с берега. Нежелательно проводить в ледяной воде больше 30 секунд.

После купания лучше всего растереться махровым полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю. Категорически не рекомендуется употреблять спиртные напитки.