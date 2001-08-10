Китайские блогеры ведут стримы из благовещенских магазинов, делая бизнес на российских сладостях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске в продуктовом супермаркете ТРЦ китайские блогеры ведут стримы. Видео об этом в Телеграм поделился экс-амурчанин, ведущий и блогер (Москва) Алексей Романовский, пишет ИА "Порт Амур".

- В местном магазине в большом Кэш&Кэрри куча китайцев-блогеров накупают продукты и ведут прямые эфиры, пробуют это все. Прикольно очень выглядит, такого не видел, - поделился Алексей.

На кадрах, которые опубликовал ведущий, китаянка разложила сладости на продуктовой тележке, рассказала и показала, как они выглядят в прямом эфире.

- Они ведут трансляцию на специальной китайской платформе, рассказывают подписчикам, какие на вкус российские сладости, а потом подписчики делают им заказы, и они вывозят через таможню целую кучу коробок с этими сладостями и продают их там подписчикам. Вот такой бизнес. И ребята, которые здесь работают в торговле, говорят, что как только вся эта история началась, вырос спрос, эти сладости китайцы скупают просто тоннами, - сказал Алексей.