Китайские блогеры ведут стримы из благовещенских магазинов, делая бизнес на российских сладостях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске в продуктовом супермаркете ТРЦ китайские блогеры ведут стримы. Видео об этом в Телеграм поделился экс-амурчанин, ведущий и блогер (Москва) Алексей Романовский, пишет ИА "Порт Амур".
- В местном магазине в большом Кэш&Кэрри куча китайцев-блогеров накупают продукты и ведут прямые эфиры, пробуют это все. Прикольно очень выглядит, такого не видел, - поделился Алексей.
На кадрах, которые опубликовал ведущий, китаянка разложила сладости на продуктовой тележке, рассказала и показала, как они выглядят в прямом эфире.
- Они ведут трансляцию на специальной китайской платформе, рассказывают подписчикам, какие на вкус российские сладости, а потом подписчики делают им заказы, и они вывозят через таможню целую кучу коробок с этими сладостями и продают их там подписчикам. Вот такой бизнес. И ребята, которые здесь работают в торговле, говорят, что как только вся эта история началась, вырос спрос, эти сладости китайцы скупают просто тоннами, - сказал Алексей.
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