В Южно-Сахалинске действуют места для реализации улова любительского рыболовства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории городского округа предусмотрены места для свободной реализация излишков урожаев с приусадебных и дачных участков, а также круглогодичной реализация уловов любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Места расположены по адресам:

- пр. Мира, 229, на территории, прилегающей к торговому центру «Янтарь» (по западной стороне) - 10 мест;-

- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки — 10 мест;

- Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией - 5 мест;

- жилой квартал «Весточка», на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;

- Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее почтового отделения связи № 21 - 5 мест;

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, в районе павильона «Имуден» - 10 мест;

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, с северной стороны жилого дома - 10 мест;

- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;

- с. Березняки, ул. Зеленая, 20а, в районе магазина «Березка» - 5 мест;

- с. Санаторное, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;

- с. Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.