Припай 18 января на Сахалине устойчив только в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 18 января припай будет устойчив только в заливе Мордвинова на удалении 500 метров от берега. На участке от села Лесного до 13 км (Мальково) автодороги к мысу Свободному, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Корсаковском и Долинском районах выходить на лед опасно. Единый телефон вызова экстренных служб 112.