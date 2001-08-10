Общественный совет Поронайска отчитался об итогах работы за 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общественный совет взаимодействует с подведомственными организациями администрации, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями для учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив. На данный момент в состав совета входят 17 человек. В течение 2023 года члены Общественного совета собирались 9 раз.

За прошедший год общественники проводили несколько благотворительных акций: посещали дом сестринского ухода, высаживали цветы и деревья, занимались благоустройством территории, вместе с волонтерами группы «Земляки – надежный тыл» помогали в сборе добровольческой помощи для российских бойцов, находящихся в зоне СВО, принимали активное участие в акции «Коробка добра» и «Подарок от Деда Мороза».

Неоднократно на своих заседаниях общественники поднимали вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи. Представители Поронайской ЦРБ рассказывали о том, как организованы профилактические медицинские осмотры населения (в том числе несовершеннолетних) и диспансеризация. Жителей района волновало, как организована прививочная кампания на территории района, обеспеченность сезонными вакцинами. Население имеет возможность в любое время пройти вакцинацию в медицинском учреждении.

Кроме того, общественники реагировали на обращения граждан. Родители ребенка с эпилепсией обратились за помощью в замене лекарственных препаратов. При взаимодействии с заместителем главного врача удалось помочь семье.

Также члены Общественного совета разбирали вопросы из сферы ЖКХ. Обсуждались вопросы оказания услуг водоснабжения и водоотведения, состояние детских игровых комплексов, озеленении и благоустройства городского округа. Также на заседаниях свою информацию предоставляли представители правоохранительных структур.

В завершении своего отчета председатель Общественного совета Элина Ротькина отметила, что все решения и предложения, принимаемые общественниками, находятся на контроле руководителей администрации.