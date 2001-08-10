За сутки с улиц Южно-Сахалинска вывезено почти 79 тысяч кубометров снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается ликвидация последствий двух снежных циклонов, обрушившихся на остров с разницей в несколько дней. За вчерашний день и минувшую ночь на оба снежных полигона вывезено 78854 м3 снега, всего с прошлой пятницы - 230127 кубометра. Все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска работают штатно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные службы продолжают расчистку улиц городского округа. Первоочередная задача коммунальных служб - обеспечить проезд для транспорта, условия для комфортного и безопасного передвижения пешеходов, бесперебойную работу учреждений образования, социальных объектов, потребительского рынка - на сегодняшний день выполнена.

Дорожники продолжают принимать меры для ликвидации последствий циклона и обеспечения безопасного движения на улицах города. Для этих целей используется весь парк специализированной техники, ведется вывоз снега, очистка проезжей части от наката и льда, обработка противогололедными материалами. Сегодня днем в городском округе работают почти 200 единиц снегоуборочной техники, включая грейдеры, погрузчики, самосвалы, роторы, комбинированные дорожные машины и пр. В течение дня ведется вывоз снега на следующих улицах и объектах областного центра:

- ул. Антона Буюклы от ул. Горького до ул. Комсомольской;

ул. Невельского от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной;

ул. Поповича от ул. Горького до ул. Зацаринного;

ул. Зацаринного от ул. Поповича до ул. Комсомольской;

ул. Крюкова от ул. Сахалинской до ул. Дальней;

25-й микрорайон;

ул. Курильская от ул. Комсомольской до пр. Мира;

ул. Пушкина от ул. Асахикава до внутриквартального проезда на север;

ул. Чехова от ул. Пограничной до детского сада «Журавленок»;

ул. Чехова от Победы до детского сада «Журавленок»;

ул. Хабаровская от ул. Амурской до ул. Крюкова;

ул. Амурская от ул. Пограничная до пр. Победы;

ул. Рождественская;

ул. Фабричная от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная;

ул. Колхозная;

ул. Памятная;

ул. Физкультурная;

ул. Есенина;

ул. Ленина;

ул. Сахалинская;

ул. Пограничная;

ул. Горького от ул. Есенина в южном направлении;

пр. Победы;

ул. Железнодорожная;

ул. 4-ая Железнодорожная.

Также снегоуборочная техника работает на вывозе снежных масс с улично-дорожной сети в планировочной районе Ново-Александровск на улицах 2-ая Красносельская и 2-ая Комсомольская. В селе Новая Деревня - ул. Торговая, ул. Новая, ул. Парковая; в селе Березняки - ул. Зеленая и ул. Речная.

Напомним, что с сегодняшнего дня во всех школах областного центра начались занятия в очном формате. Из-за двух сильных циклонов со сложными метеоусловиями в целях безопасности детей обучение было переведено в дистанционный формат 12, 13, 15 января, дополнительным днем каникул было объявлено 16 января. Сектор образования Южно-Сахалинска полностью вернулся к повседневному ритму жизни, детские сады не прекращали свою работу и в непогоду. На сегодняшний день обеспечены подходные пути и подвоз продуктов ко всем учреждениям образования, завершается расчистка территорий.

Ситуация с вывозом бытового мусора стабилизировалась, обеспечен доступ мусоровозов ко всем контейнерным площадкам, которые освобождаются своевременно. Сильный ветер повредил конструкции двух площадок складирования ТКО, они будут восстановлены до конца января. Существовала проблема с блокировкой подъезда к нескольким мусорным контейнерам в планировочном районе Ново-Александровск и селе Новая Деревня, на данный момент она решена. Однако зачастую ситуацию осложняют сами жители, паркуя личный автотранспорт вблизи контейнеров и затрудняя проезд техники. Горожан просят соблюдать правила парковки во дворах, не оставлять транспорт в зоне движения мусоровозов, а также не заставлять машинами скрытые под снегом газоны, обращать внимание на объявление УК о расчистке дворов и отгонять транспорт при работе снегоуборочной техники.