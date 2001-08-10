Десятки тысяч сахалинских школьников бесплатно побывают на экскурсиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе стартовал новый этап программы детского социального туризма. В ее рамках ребята из разных районов приедут на экскурсии в Южно-Сахалинске, посетят промышленные предприятия, побывают в аквапарке, сразятся в интеллектуальных играх и примут участие во множестве других познавательных и развлекательных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Программу детского социального туризма расширили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Если в 2021 году ее участниками были 2,5 тысячи ребят, то в прошлом она охватила более 36 тысяч сахалинских и курильских школьников. Проект полностью финансируется за счет областного бюджета, поэтому участие для детей абсолютно бесплатное.
Главной темой проекта в этом году стало патриотическое воспитание подрастающего поколения. Запланировано два формата программы. Для юных участников – промышленные экскурсии, где можно будет познакомиться с работой и узнать секреты производства. Для старшеклассников, определяющихся в своем жизненном пути, запланирован ряд профориентационных экскурсий, которые раскроют востребованные на островах профессиями.
– Понятие Родины у детей начинает формироваться в семье. Потом важное значение играет социальный опыт жизни в родном регионе, знакомство с профессиями, с предприятиями, на которых работают люди. Наша программа детского социального туризма вносит весомый вклад в этом направлении. И особенно важную роль данная задача играет именно в этом году, который Президент России Владимир Путин объявил Годом семьи, – отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Неизменным останется развлекательный блок для участников программы детского социального туризма. Ребята побывают в самом большом на Дальнем Востоке аквапарке «Аква Сити» и поучаствуют в интеллектуальной игре «Мозгобойня». На ней прозвучат вопросы, связанные с экономикой региона, актуальными профессиями. Особый блок в игре посвящен теме защитника Отечества.
Пятиклассница Таня из Горнозаводска Невельского района поделилась, что ей очень понравилась поездка, в которой она побывала в прошлом году.
– Я узнала много нового и интересного в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Очень понравилось в аквапарке! И еще нас очень вкусно кормили, – рассказала девочка.
В министерстве туризма Сахалинской области отметили, что в этом году планируется разнообразить и развлекательный блок. Рассматривается возможность включения таких активностей, как боулинг, посещение скалодрома.
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