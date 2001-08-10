Тихоокеанское
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12:02, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие практивкуются стрелять из ручного противотанкового гранатомёта

На Сахалине военнослужащие практивкуются стрелять из ручного противотанкового гранатомёта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине продолжается подготовка расчетов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».

При выполнении практических стрельб гранатометчики поражают мишени, имитирующие скопление живой силы и боевую технику условного противника на расстоянии до 1500 метров.

Кроме выполнения огневых задач военнослужащие отработали тактические действия на поле боя: учились правильному выбору и оборудованию позиции, способам скрытного передвижения на поле боя, определению расстояния до цели.

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