На Сахалине военнослужащие практивкуются стрелять из ручного противотанкового гранатомёта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Троицкий» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине продолжается подготовка расчетов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе теоретических и практических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».
При выполнении практических стрельб гранатометчики поражают мишени, имитирующие скопление живой силы и боевую технику условного противника на расстоянии до 1500 метров.
Кроме выполнения огневых задач военнослужащие отработали тактические действия на поле боя: учились правильному выбору и оборудованию позиции, способам скрытного передвижения на поле боя, определению расстояния до цели.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Жителей Камчатки насторожил парящий Авачинский вулкан
09:03 Сегодня Южно-Сахалинск вошел в число российских городов-лидеров по уровню комфорта общественного транспорта
10:47 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
10:09 Сегодня Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента прошел на базе штаба общественной поддержки "Единой России"
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
16:53 10 Января В Поронайске застолье закончилось убийством
16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
14:30 11 Января Южносахалинцы могут подать заявки на получение почетного знака
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 11:59 Вчера На полигоны Южно-Сахалинска вывезено 250 тысяч кубометров снега
- 09:53 Вчера Выставка фотографа Артема Удодова открылась на Сахалине
- 14:58 15 Января На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
- 16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?