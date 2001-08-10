Южно-Сахалинск преображается благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект «Формирование комфортной городской среда» нацпроекта Жилье и городская среда» инициирован президентом Владимиром Путиным. В его рамках ежегодно на территории страны проходит рейтинговое голосование среди жителей по выбору сквера или общественной территории для благоустройства. Южно-Сахалинск принимает участие в проекте ФКГС с 2017 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Реализация федерального проекта на уровне муниципалитета - импульс для развития областного центра. За это время в областном центре реализованы несколько знаковых инициатив. Современный облик получили несколько скверов, появились новые общественные пространства. Новый облик получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков.
Первый опыт участия муниципалитета в федеральной инициативе - благоустройство трех скверов на ул. Сахалинской, носящих имена знаменитых мореплавателей XIX века: Ивана Крузенштерна, Николая Рудановского и Василия Головнина. Общественные пространства расположены на одной из старейших улиц и стали яркими акцентами для всего района. Авторы сохранили существующую зеленую зону, дополнив ее малыми архитектурными формами с насаждениями, а проект благоустройства сквера им. Головнина получил признание министерства строительства России и вошел в реестр лучших практик.
Событием в жизни города стало строительство сквера Авиаторов — один из символов южной части областного центра. Открытие сквера очень ждали жители планировочного района Хомутово. Обновленная территория стала местом притяжения для южносахалинцев и гостей города, которые попадают в Южно-Сахалинск через воздушную гавань.
Осенью 2023 года в областном центре появилось новое общественное пространство на территории северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева. Идею о создании сквера на месте бывшего пустыря поддержало большинство горожан. Теперь здесь установлены скамейки, качели, оборудовано освещение и видеонаблюдение, проведено озеленение. Новый сквер гармонично вписался в существующую застройку и уже стал любимым местом для отдыха и прогулок жителей близлежащих микрорайонов.
Южносахалинка Дарья Смирнова живет недалеко от нового общественного пространства. Мама двоих сыновей отмечает, что сквер их семье очень понравился, особенно детям, так как ребята занимаются спортом.
- Здорово, что в нашем районе появилось место для прогулок и времяпрепровождения. Предусмотрели буквально все: есть разные зоны для отдыха, площадки для игр, элементы для занятий физической культурой — это особенно нравится детям. Теперь мы больше времени проводим на свежем воздухе. Есть чем заняться в любое время года, - рассказала Дарья Смирнова.
В этом году нацпроект придет в восточную часть Южно-Сахалинска. Жители областного центра поддержали строительство сквера на пересечении ул. Горького и Пограничной. На территории запланировано размещение мемориальной зоны с подсветкой. В сквере появятся беседки, декоративные клумбы из камней и хвойных зеленых насаждений.
Создание современных, комфортных и привлекательных общественных пространств — один из приоритетов администрации Южно-Сахалинска. За каждый из уже реализованных объектов проголосовали тысячи горожан. Жители областного центра не только принимают активное участие в выборе территории для благоустройства, но и в формировании облика города: делятся мнениями, как должны выглядеть новые места отдыха.
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