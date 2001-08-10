Тихоокеанское
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Заявки на льготные автокредиты от дальневосточных семей начал принимать ВТБ

Заявки на льготные автокредиты от дальневосточных семей начал принимать ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа льготного автокредитования для семей с детьми запущена на Дальнем Востоке с 15 января. Сегодня ВТБ начал прием заявок по ней. Программа распространяется на авто отечественного производства: с двигателем внутреннего сгорания и электромобили.

Господдержкой в рамках программы в ВТБ смогут воспользоваться все семьи с детьми, которые проживают и приобретают автомобиль отечественного производства на территории субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Также программа доступна для работников медицины и образования, участников СВО и членов их семей.

Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Скидка на электромобили российского производства - 35% (но не более 925 тыс. рублей).

В 2023 году ВТБ выдал жителям ДФО более 4,8 тысяч кредитов на покупку авто: спрос вырос почти в 7 раз по сравнению с 2022 годом. Общий объем выдач составил 5,4 млрд рублей. Большинство покупали машины с пробегом, средний размер автокредита чуть ниже общероссийского - 1,1 млн рублей. В этом году, по оценкам ВТБ, рост  автокредитования продолжится.

Для справки

По условиям программы, клиенты могут купить в кредит автомобили c ДВС стоимостью до 2 млн рублей, произведенные в РФ в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и набравшие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением №719. Сегодня это, в частности, все модели Lada (за исключением Largus), а также машины УАЗа и ГАЗа (полной массой до 3,5 т). Также под условия программы подпадают все модели Evolute и электромобиль "Москвич 3е" без ограничения по стоимости.

Совокупный объем субсидий из федерального бюджета на компенсацию скидок в рамках программ льготного автокредитования в РФ на 2024 год предусмотрен в объеме более 17 млрд рублей.

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