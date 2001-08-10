Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» состоялась встреча президента Владимира Путина с главами муниципальных образований. В ней приняли участие порядка 20 представителей различных субъектов страны, в числе приглашенных был мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаясь к главе государства, Сергей Надсадин рассказал о развитии областного центра. Он отметил значимость принятых решений на федеральном уровне, которые оказали колоссальное влияние на Дальний Восток. В муниципалитете сохраняются высокие показатели по созданию комфортной городской среды и благоустройству, строительству жилья, социальных объектов, реализуются мероприятия транспортной реформы.

Сегодня Южно-Сахалинск — не просто административный и деловой центр региона. В городе создаются условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Как отметил Сергей Надсадин, благодаря государственной поддержке и сплоченной работе всех уровней власти, областной центр и вся Сахалинская область совершили экономический прорыв. По итогам 2023 года в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности островной регион занимает 4-е место среди всех субъектов страны. В 2020 году городской округ был 43-м. Президент положительно отметил результат этой работы.

Сергей Надсадин также подчеркнул, что поддержка федеральным центром и президентом комплексного развития городов и агломераций Дальнего Востока станет новым импульсом для субъектов и муниципальных образований, в том числе для Южно-Сахалинска. Принятые решения окажут положительное влияние на качество жизни горожан.

- Сегодняшняя встреча показала, что наши решения по развитию города признаны и поддержаны на самом высоком уровне. Благодаря совместной работе с правительством региона и губернатором Валерием Лимаренко мы создаём комфортную среду, развиваем социальную сферу и туризм. Южно-Сахалинск - как и вся область - уникален. Это отметил и Владимир Владимирович, - рассказал Сергей Надсадин.

Как отметила сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, впервые в истории современной России состоялся такой прямой доверительный разговор муниципального уровня власти с главой государства.

- ВАРМСУ сегодня объединяет муниципальное сообщество страны, это главы муниципалитетов и их команды. Все они разные, но связывает их одно – служение обществу и государству, - отметила Ирина Гусева.

Добавим, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» стартовал в Москве в понедельник, 15 января. Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина. Форум объединил более 7,5 тысячи глав муниципалитетов со всей страны.