Сахалинцев приглашают на занятия по работе с электронными ресурсами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучающие занятия по информационному поиску и работе с электронными научными и образовательными ресурсами предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Занятия включают обучение поиску полнотекстовой информации в электронных библиотеках и базах данных, а также поиск тематической и правовой информации.

Для того чтобы уточнить график занятий, записаться на них, подать заявку на проведение семинаров или получить консультацию по работе с электронными ресурсами, вы можете обратиться в Региональный центр Президентской библиотеки (ул. Хабаровская, 78, 3-й этаж) или позвонив по телефону +7 (4242)45-25-22.

Задать интересующие вас вопросы можно на сайте библиотеки в разделе Спроси библиотекаря