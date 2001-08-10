Тихоокеанское
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10:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Жительниц Поронайского района приглашают принять участие в конкурсе "Женщина года - 2023"

Жительниц Поронайского района приглашают принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе стартует конкурс "Женщина года - 2023". В нем могут принять участие жительницы Поронайского городского округа от 18 лет. Критериями оценки конкурсанток являются достигнутые результаты в различных сферах деятельности, в воспитании детей, а также активное участие в социальных программах или благотворительных мероприятиях в текущем году.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лидер общественного движения;

- хранительница семейного очага;

- сестра милосердия;

- королева спорта;

- деловая женщина;

- женщина – культура и духовность;

- мастерица-рукодельница;

- сердце отдаю детям.

Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие документы:

- заявка-анкета на участие в конкурсе по установленной форме (размещена на сайте муниципального образования Поронайский городской округ в разделе «Лента новостей»);

- подробная характеристика с места работы с указанием основных достижений в текущем году.

Срок приема документов– до 16 февраля 2024 г.

Адрес приема документов: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61а, кабинет № 22, контактный телефон: 5-60-03 (доб. 200), 5-60-04 (доб. 200).

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