Жительниц Поронайского района приглашают принять участие в конкурсе "Женщина года - 2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе стартует конкурс "Женщина года - 2023". В нем могут принять участие жительницы Поронайского городского округа от 18 лет. Критериями оценки конкурсанток являются достигнутые результаты в различных сферах деятельности, в воспитании детей, а также активное участие в социальных программах или благотворительных мероприятиях в текущем году.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лидер общественного движения;
- хранительница семейного очага;
- сестра милосердия;
- королева спорта;
- деловая женщина;
- женщина – культура и духовность;
- мастерица-рукодельница;
- сердце отдаю детям.
Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие документы:
- заявка-анкета на участие в конкурсе по установленной форме (размещена на сайте муниципального образования Поронайский городской округ в разделе «Лента новостей»);
- подробная характеристика с места работы с указанием основных достижений в текущем году.
Срок приема документов– до 16 февраля 2024 г.
Адрес приема документов: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61а, кабинет № 22, контактный телефон: 5-60-03 (доб. 200), 5-60-04 (доб. 200).
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