Дорожные службы продолжают расчищать от снега улично-дорожную сеть Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы продолжают расчищать от снега улично-дорожную сеть областного центра, планировочных районов и сел городского округа. Проезд обеспечен по всем улицам. Сегодня днем продолжится уборка и вывоз снега, на этих работах занято 185 единиц техники и 125 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Среди основных видов работ на сегодняшний день - расширение проезжих частей, вывоз снега с радиусов, остановок и парковочных карманов. Рабочие заняты на очистке тротуаров, автобусных павильонов, пешеходных переходов. Жителей областного центра просят содействовать оперативной расчистке и не парковать транспорт на проезжей части и остановочных пунктах, чтобы не затруднять работу спецтехники.
Уточним, оставить сообщение о ненормативном состоянии дорог и затруднении проезда автотранспорта, можно по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.
Также продолжается ликвидация последствий снежного циклона на дворовых территориях. По поручению мэра Сергея Надсадина специалисты департамента городского хозяйства и отдела муниципального жилищного контроля ведут ежедневный мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки. Сегодня специалисты работают в планировочном районе Луговое и Октябрьское, в селе Синегорск, адресно отрабатываются поступившие жалобы. По итогам мониторинга за вторник 6 УК получили предостережения за несвоевременную уборку дворовых территорий от снега.
О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
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