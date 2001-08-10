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Муниципальный патриотический фестиваль-конкурс "Виктория" прошел, 16 января, в Поронайске

Муниципальный патриотический фестиваль-конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сцене концертного зала «Центральный» собрались чтецы, солисты и ансамбли из Поронайска и Вахрушева. Участники конкурса от 7 лет и старше пели патриотические песни и читали стихотворения о Родине, подвигах советских солдат, детях войны.
 
В номинации «Художественное чтение»:
 
в возрастной категории (7-9) лет победила Олейникова Мирослава, ученица СОШ № 2, руководитель Липявкина А.В.;
в возрастной категории (10-13) лет победил Замышляев Дмитрий, СОШ № 2, руководитель Шемякина Н.П.,
в возрастной категории (14-18) лет победила Цветкова Диана, СОШ № 2, руководитель Болдырева С.В.,
 
В номинации «Солисты»:
в возрастной категории (7-9) лет победила Сер Мия, МБУК КДЦ «Мир» г. Поронайска, руководитель Таран Е.Н.,
в возрастной категории (10-13) лет победила Котова Полина, МБУК КДЦ «Мир» г. Поронайска, руководитель Таран Е.Н.,
 
В номинации «Вокальные ансамбли»:
в возрастной категории (10-13) лет победил Вокально-хоровой ансамбль «Шанс» МБУК КДЦ «Мир» г. Поронайска, руководитель Таран Е.Н.
 
В номинации «Литературно-музыкальные композиции»:
победила группа обучающихся МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска, руководители: Хан С.С., Давыдюк О.В.

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