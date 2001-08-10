Южно-Сахалинск вошел в число российских городов-лидеров по уровню комфорта общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск вошёл в число лидеров среди российских городов, жители которых могут сделать хорошую карьеру. Кроме того, здесь современный и комфортный общественный транспорт, следуют из Индекса качества жизни госкорпорации ВЭБ.РФ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВЭБ.
Опрос жителей Южно-Сахалинска показал, что почти 80% горожан трудоспособного возраста обеспечены работой. В среднем по городам Индекса этот показатель составляет порядка 68%. Южно-Сахалинск стал лидером и по числу граждан, рассчитывающих открыть своё дело, — таких здесь 55% (в других городах вдвое меньше — 23%).
Уровень заработной платы в Южно-Сахалинске также один из самых высоких в России — в среднем 125 тыс. руб. При этом местные жители удовлетворены своей работой на 3,36 балла из 4 возможных, в то время как средняя оценка в других городах Индекса составляет 3,08 балла.
Благодаря обновлению в рамках масштабной транспортной реформы автобусный парк Южно-Сахалинска на сегодняшний день является одним из самых молодых в стране. Средний возраст городских автобусов — менее года (в среднем в городах Индекса автобусам около семи лет). За последние годы автобусы в Южно-Сахалинске не только «помолодели», но и стали более пунктуальными: по расписанию было выполнено порядка 99% запланированных рейсов.
Местные жители позитивно относятся к модернизации общественного транспорта. Южно-Сахалинск вошёл в число городов — лидеров России по удовлетворённости жителей работой общественного транспорта (ею довольны 70% горожан).
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.
«Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городскими управленцам и бизнесу выявлять зоны развития, перенимать лучшие практики и концентрировать ресурсы на самых важных для обычных семей направлениях», — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Жителей Камчатки насторожил парящий Авачинский вулкан
09:03 Сегодня Южно-Сахалинск вошел в число российских городов-лидеров по уровню комфорта общественного транспорта
10:47 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
10:09 Сегодня Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента прошел на базе штаба общественной поддержки "Единой России"
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
16:53 10 Января В Поронайске застолье закончилось убийством
16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
14:30 11 Января Южносахалинцы могут подать заявки на получение почетного знака
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 11:59 Вчера На полигоны Южно-Сахалинска вывезено 250 тысяч кубометров снега
- 09:53 Вчера Выставка фотографа Артема Удодова открылась на Сахалине
- 14:58 15 Января На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
- 16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?