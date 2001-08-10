Южно-Сахалинск вошел в число российских городов-лидеров по уровню комфорта общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск вошёл в число лидеров среди российских городов, жители которых могут сделать хорошую карьеру. Кроме того, здесь современный и комфортный общественный транспорт, следуют из Индекса качества жизни госкорпорации ВЭБ.РФ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВЭБ.

Опрос жителей Южно-Сахалинска показал, что почти 80% горожан трудоспособного возраста обеспечены работой. В среднем по городам Индекса этот показатель составляет порядка 68%. Южно-Сахалинск стал лидером и по числу граждан, рассчитывающих открыть своё дело, — таких здесь 55% (в других городах вдвое меньше — 23%).

Уровень заработной платы в Южно-Сахалинске также один из самых высоких в России — в среднем 125 тыс. руб. При этом местные жители удовлетворены своей работой на 3,36 балла из 4 возможных, в то время как средняя оценка в других городах Индекса составляет 3,08 балла.

Благодаря обновлению в рамках масштабной транспортной реформы автобусный парк Южно-Сахалинска на сегодняшний день является одним из самых молодых в стране. Средний возраст городских автобусов — менее года (в среднем в городах Индекса автобусам около семи лет). За последние годы автобусы в Южно-Сахалинске не только «помолодели», но и стали более пунктуальными: по расписанию было выполнено порядка 99% запланированных рейсов.

Местные жители позитивно относятся к модернизации общественного транспорта. Южно-Сахалинск вошёл в число городов — лидеров России по удовлетворённости жителей работой общественного транспорта (ею довольны 70% горожан).

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

«Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городскими управленцам и бизнесу выявлять зоны развития, перенимать лучшие практики и концентрировать ресурсы на самых важных для обычных семей направлениях», — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.